Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin, 12,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin, 12,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar sokaklara döküldü
Vatandaşlar sokaklara döküldü
Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.
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