Bir deprem daha: İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi

Bursa'nın Gemlik ilçesi, 1 Temmuz Salı günü arka arkaya iki depremle sarsıldı. Aynı bölgede bir saatten kısa sürede meydana gelen iki ayrı sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul’da hissedildi.





70 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM









Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk deprem saat 11.47’de, 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 9.82 kilometre, merkez üssü ise Gemlik olarak açıklandı.









İlk sarsıntının üzerinden yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra, aynı bölgede bu kez 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Saat 12.57’de meydana gelen bu ikinci depremin yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.









Sarsıntılar, İstanbul’un Anadolu yakasında, Yalova’da ve Bursa şehir merkezinde net şekilde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli paniğe kapılırken, depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk, can ya da mal kaybı yaşanmadı.





Aynı gün içerisinde, aynı noktada meydana gelen iki depremin oluşturduğu tedirginlik sosyal medyada da geniş yer buldu. AFAD ve yerel yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.











