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Yalova'da doğada bulunan 3 kirpi yavrusu koruma altına alındı

Yalova'da doğada bulunan 3 kirpi yavrusu koruma altına alındı

14:3020/06/2025, Cuma
AA
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Veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri yapılan minik kirpiler, özel yiyecek programları uygulanarak biberonlarla besleniyor.
Veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri yapılan minik kirpiler, özel yiyecek programları uygulanarak biberonlarla besleniyor.

Yalova'da doğada bulunarak koruma altına alınan 3 kirpi yavrusu, özel besinlerle büyütülüyor. Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen kirpi yavruları, annelerine ulaşılamadığı için bakıma alındı.

Henüz kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek olgunluğa erişmemiş yavrulara Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince özenle bakılıyor.

Veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri yapılan minik kirpiler, özel yiyecek programları uygulanarak biberonlarla besleniyor.

Veteriner Hekim Betül Yüzbaşı, kirpi yavrularına klinik ortamında baktıklarını belirterek, "Doğal yaşama yeniden kazandırılıncaya kadar yavru kirpilerimizin özel mamalarla bakımını üstleniyoruz. Bu sürede kirpilerimizi gözlem altında tutacağız. Gelişimlerini tamamladıktan sonra ise uygun bir alanda doğaya salacağız." ifadelerini kullandı.

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