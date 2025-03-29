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12 saat boyunca kendi ekseninde döndü

12 saat boyunca kendi ekseninde döndü

12:1829/03/2025, Cumartesi
IHA
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Özerli Mahallesi'nde yaşayan Erkan Acar, evinin bahçesine giren kirpiyi fark etti.
Özerli Mahallesi'nde yaşayan Erkan Acar, evinin bahçesine giren kirpiyi fark etti.

Hatay'da bir evin bahçesinde yaklaşık 12 saat boyunca kendi ekseninde dönen kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan Erkan Acar, evinin bahçesine giren kirpiyi fark etti. Hayvana müdahale etmeyen ve doğal yaşamına dönmesini bekleyen Acar, hayvanın gece saatlerinde kendi ekseninde dönmeye başladığını fark etti.

Acar, sabah kalktığında hayvanın yaklaşık 12 saattir kendi ekseni etrafında dönmeye devam ettiğini fark etti ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine ihbarda bulundu. Kirpi, ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere yakalandı ve tedavi için götürüldü.

#Hatay
#Dörtyol
#Kirpi
#Erkan Acar

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