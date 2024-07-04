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Yangınlarla mücadelede tasarrufa gidildi iddialarına OGM'den cevap: Acil olarak yapılması gerekenler kapsam dışında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele konusunda tasarrufa gidildiği iddialarını yalanlayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Müdürlüğün orman yangınlarına karşı her daim teyakkuz halinde olduğu aktarılan açıklamada orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahalelerin, tasarruf genelgesi kapsamı dışında olduğu da belirtildi.

Semih Bozkuş
20:57 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele konusunda tasarrufa gidildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında, Orman Genel Müdürlüğünün Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki ihalelerini iptal ettiği ve deprem bölgelerinde davetiye usulüyle yarışmasız ihale yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

OGM, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu ithamlara yönelik açıklamada bulundu.

Algı operasyonlarına cevap

İddia-cevap şeklinde hazırlanan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
-İddia:
Ülkenin akciğerleri küle dönerken, yangınlarla mücadele alanındaki ihalelerin 'tasarruf' kapsamında rafa kaldırılması tepki topladı... O ihalelerden biri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, Balıköy beldesine yapılacak jeomembranlı kesik konik yangın havuzu yapım işi...'
Cevap: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde, 2024 yılında 4 yangın havuz ve göleti yapılması planlanmış olmasına rağmen, coğrafi şartlar ve yerel koşullara binaen bütçe dahilinde 8 yangın havuzu yapılmıştır. OGM tarafından yangına hassas bölgelerde ortalama 5 kilometre mesafede inşa edilen, sayıları 4 bin 744 olan yangın havuz ve göletleri ile yangınlarda etkin müdahale edilmektedir.
-İddia:
Adana Karaisalı'da planlanan yangın gözetleme kulesi, enerji nakil hattı ve yıldırımdan korunma amaçlı topraklama yenilenmesi de tasarrufa kurban edilen işlerden..."
Cevap: Adana Karaisalı'da planlanan yangın gözetleme kulesi, enerji nakil hattı ve yıldırımdan korunma amaçlı topraklama yenileme çalışmaları için ihale yapılmış, iş ve işlemlerin tamamlanması aşamasına gelinmiştir.
-İddia:
İptal olan bir diğer ihale, Manisa Akhisar'da insansız hava aracı üs merkezinin inşasıyla ilgili. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale için 'İvedilikle yapılması zorunlu' denilmişti.
Cevap: Manisa Akhisar'da, insansız hava aracı üs merkezinin inşasıyla ilgili insansız hava aracı için İhtiyaç duyulan tüm tesisler inşa edilmiştir.
-İddia:
Zonguldak'ta, orman yollan yapım işi ihaleleri iptal edilmiştir.
Cevap: 2024 bütçe yılı içinde planlanan orman yollarının büyük bir kısmı ihale edilmiş olup, geri kalan kısmı ise kendi iş makinelerimiz ile yapılmaktadır.
-İddia:
Deprem bölgelerinde, davetiye usulüyle yarışmasız ihale yapılmaktadır.
Cevap: Deprem bölgesinde, Genel Müdürlüğümüzce yaptırılan binalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yöntemiyle ve gerçek maliyetinde yapılmaktadır.

OGM'nin, ülkenin yüz ölçümünün yüzde 30'nu kaplayan ormanları, 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak koruduğu vurgulanan paylaşımda, Müdürlüğün orman yangınlarına karşı her daim teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda ise tasarrufa gidilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirilen paylaşımda, orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahalelerin, tasarruf genelgesi kapsamı dışında olduğu belirtildi.




#OGM
#Orman Genel Müdürlüğü
#Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
#Orman Yangınları
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