Yangınlarla mücadelede tasarrufa gidildi iddialarına OGM'den cevap: Acil olarak yapılması gerekenler kapsam dışında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele konusunda tasarrufa gidildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı basın yayın organlarında, Orman Genel Müdürlüğünün Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki ihalelerini iptal ettiği ve deprem bölgelerinde davetiye usulüyle yarışmasız ihale yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
OGM, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu ithamlara yönelik açıklamada bulundu.
Algı operasyonlarına cevap
OGM'nin, ülkenin yüz ölçümünün yüzde 30'nu kaplayan ormanları, 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak koruduğu vurgulanan paylaşımda, Müdürlüğün orman yangınlarına karşı her daim teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.
Orman yangınlarıyla mücadele konusunda ise tasarrufa gidilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirilen paylaşımda, orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahalelerin, tasarruf genelgesi kapsamı dışında olduğu belirtildi.