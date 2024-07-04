Yangınlarla mücadelede tasarrufa gidildi iddialarına OGM'den cevap: Acil olarak yapılması gerekenler kapsam dışında

Cevap: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde, 2024 yılında 4 yangın havuz ve göleti yapılması planlanmış olmasına rağmen, coğrafi şartlar ve yerel koşullara binaen bütçe dahilinde 8 yangın havuzu yapılmıştır. OGM tarafından yangına hassas bölgelerde ortalama 5 kilometre mesafede inşa edilen, sayıları 4 bin 744 olan yangın havuz ve göletleri ile yangınlarda etkin müdahale edilmektedir.