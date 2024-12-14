Yapay zeka küresel sömürüye hizmet etmemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24) başladı. Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen forumun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Yapay zekanın, küresel bir güvenlik sorununa dönüşebildiğini ifade eden Erdoğan, mesajında “Yapay zeka dezenformasyon ve manipülasyonun yayılmasına sebep olmakta, gençlere yönelik olumsuz içeriklerin yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. Türkiye olarak her alanda olduğu gibi bu konuda da adaleti, ahlakı, vicdanı, insan haklarını gözeten küresel bir yapay zeka anlayışının güçlendirilmesini istiyor ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz çerçevesinde yeni teknoloji uzmanlarımızı ve girişimcilerimizi yetiştirecek programlarımızı hayata geçiriyoruz" dedi. Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da birer konuşma gerçekleştirdi.





500 MİLYON İNSAN YAPAY ZEKAYI KULLANIYOR

Fahrettin Altun, “Yapılan araştırmalar 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 500 milyondan fazla insanın, yapay zeka tabanlı uygulamaları aktif olarak kullandığını ortaya koyuyor. Yine 2024 yılı itibarıyla tüm dijital içeriklerin yaklaşık yüzde 15'inin yapay zeka tarafından üretildiğini görüyoruz, ki bu veri de son derece çarpıcı bir veri olarak karşımızda bulunuyor” diye konuştu. Dezenformasyonun bir hakikat krizini beraberinde getirdiğini belirten Altun, "Bugün artık, sadece tek tuşla anında sentetik olarak tanımlanan içerikler oluşturulabiliyor ve bu içerikler sosyal ağlar üzerinden hızla yayılıyor. Dezenformatif içerikler, ulusal düzlemde olduğu kadar uluslararası düzlemde de toplumlar arasındaki kutuplaşmayı derinleştiriyor, dijital nefret merkezleri, ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, nefret söylemi gibi yıkıcı fikirlerle topluma yayıyor, bu fikirlerle toplumlar ifsat edilmeye çalışılıyor" dedi. "Yapay zeka teknolojileri, sınıflar ve uluslararasındaki adaletsizliği, küresel adaletsizliği artırıyor” diyen Altun, Oysa ki günümüzdeki bilişsel teknolojik ilerlemeler küçük bir grubun, imtiyazlı bir grup girişimcinin, yatırımcının zenginleşmesine yahut küresel sömürü ilişkilerinin kökleştirmesine hizmet etmemeli. Onun yerine insanların, toplumların, kültürlerin özgürleşmesine, kökleşmesine hizmet etmeli. Biz buna inanıyoruz ve diyoruz ki gelin hep birlikte bu platformlar vesilesiyle el birliğiyle çalışalım." ifadelerini kullandı.





SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURACAĞIZ

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Cumhurbaşkanlığımıza bağlı güçlü bir siber güvenlik başkanlığı kuruyoruz. Bu şekilde ürünleri, şirketleri, süreçleri akredite eden, denetleyen ve doğru, emniyetli bir şekilde bu süreçlerin yönetimine katkı sağlayan kurumsal yapımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız. Meclisimizin gündemi müsait olduğu anda bu kanunu meclisimize sunacağız. Yapay zekanın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken riskleri en aza indirmek için kapsayıcı ve çok boyutlu politikalara ihtiyaç duyulduğu

bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Stratcom Summit 24'te, 30 ülkenin önde gelen kamu, özel sektör, sivil toplum, medya, akademi ve düşünce kuruluşlarından 64 yerli ve yabancı uzman, konuşmacı olarak yer alacak. 8 panel, 4 konuşma ve 6 bire bir oturumdan oluşan forum, 3 binden fazla yerli ve yabancı misafiri ağırlayacak. 2 günlük zirve bugün sona erecek.



