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Yapılandırma ödemelerinde 1 Mart uyarısı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması düzenlemesi kapsamında yapılandırma fırsatından yararlananların ödemelerini yapmaları için son günün 1 Mart 2021 olduğu hatırlatıldı. Borçlarını yapılandıran vatandaşların yapılandırmalarının bozulmaması için bugüne kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meram Belediyesi
Meram Belediyesi

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada borçlarını peşin veya taksitli olarak yapılandıran vatandaşların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan sürenin 01 Mart günü itibariyle dolacağı uyarısı yapıldı.

Kanun kapsamında ‘Emlak, Çevre Temizlik, İlan-Reklam ve Eğlence Vergisi, Ücret alacakları, Taşınmazlar için yapılan satış, irtifak hakkı ve kira alacakları, 6183 sayılı kanun kapsamına giren alacaklar ve 7256 sayılı kanun kapsamına giren diğer alacaklar gibi belediyelere olan borçların da yapılandırma kapsamına girdiği ve bu yapılandırma süresinin 01 Şubat 2021 tarihinde sona erdiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yapılandırma süresi 01 Şubat’ta sona eren düzenleme kapsamında yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 01 Mart'a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekmektedir. Yine yapılandırma başvurusunda peşin ödemeyi tercih edenlerin de ödemelerini 01 Mart 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.”

Taksitli yapılandırma fırsatından yararlananların taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedileceği ve yapılandırmanın bozulacağı uyarısında da bulunulan açıklamada, vatandaşların ödemelerini www.meram.bel.tr adresinden e-belediye online vezne yoluyla da yapılabileceği hatırlatıldı.

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