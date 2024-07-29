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Yargıya ek tazminat

Ekim ayına bırakılan 9'uncu Yargı Paketinde süresi dolacak düzenlemelerden bazıları vergi paketine eklenerek yasalaştırıldı.

Uğur Duyan
04:00 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:10 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Düzenlemeyle, yüksek yargı başkanları, başkanvekilleri, başsavcıları, başsavcıvekilleri, daire başkanları ve üyelerine 36 bin lira aylık ek tazminat ödenecek. Ek tazminat hakkı, yüksek yargıdaki birinci sınıf hakim ve savcılar için 26 bin lira, birinci sınıfa ayrılmış diğer hakim ve savcılar için 20 bin 350 lira, birinci sınıf hakim ve savcılar ile Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan müfettişler için ise 13 bin 500 lira olarak yasalaştı. Öte yandan görüşülmekte olan kanunun bir maddesinde de değişikliğe gidilerek, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine her ay aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.



#Yargı Paketi
#Düzenleme
#Adalet Bakanlığı
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