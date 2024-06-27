Yasa dışı bahis baskını: 275 gözaltı

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Adana ve Edirne merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 275 şüpheli yakalandı. Yurt dışındaki ofisler aracılığıyla 5 farklı site üzerinden bahis oynatan çetenin bu yolla elde ettiği kara parayı kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkarıp akladığı belirtildi. Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesap hareketleri incelendiğinde

7 milyar 40 milyon liralık (214 milyon dolar) işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde çetenin kendi içinde oluşturduğu saadet zinciriyle büyüdüğü ortaya çıktı. Çete tarafından aklanıp farklı yol ve ticari işletmeler altında sisteme dahil edilen 555 milyon 750 bin lira değerinde 81 otomobil, 19 iş yeri ve 4 arsaya da el kondu.