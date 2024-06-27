|
Gündem

Yasa dışı bahis baskını: 275 gözaltı

Sibergöz-46 Operasyonu ile yasa dışı bahisçilere darbe vuruldu.

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:17 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Adana ve Edirne merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 275 şüpheli yakalandı. Yurt dışındaki ofisler aracılığıyla 5 farklı site üzerinden bahis oynatan çetenin bu yolla elde ettiği kara parayı kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkarıp akladığı belirtildi. Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesap hareketleri incelendiğinde

7 milyar 40 milyon liralık (214 milyon dolar) işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde çetenin kendi içinde oluşturduğu saadet zinciriyle büyüdüğü ortaya çıktı. Çete tarafından aklanıp farklı yol ve ticari işletmeler altında sisteme dahil edilen 555 milyon 750 bin lira değerinde 81 otomobil, 19 iş yeri ve 4 arsaya da el kondu.



#Operasyon
#yasa dışı bahis
#Sibergöz-46
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?