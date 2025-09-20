Yaşlı adam telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü: 170 bin TL’sinden oldu

Olay, İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi’ndeki özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G.(71), kendisini savcı veya polis olarak tanıtan organize telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaşlı adamı kandırarak bankaya yönlendirdi. Telefonu kapattırmayan dolandırıcılar, yaşlı adama kendi hesaplarına 170 bin TL havale yaptırdı.