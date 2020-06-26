Yassıada için kritik karar: Zarar görenler için komisyon kurulacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin yasalaşmasıyla gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına çevrildi.
Erdoğan’ın onaylaması durumunda darbede zarar görenler veya mirasçıların zararlarının karşılanması için Cumhurbaşkanı Erdoğantarafından komisyon oluşturulacak.
ERDOĞAN BELİRLEYECEK
Zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere kurulacak komisyonun çalışma usul ve esasları için bir yönetmelik yayınlanacak. Komisyonda kimlerin görev yapacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.
Komisyon üç ay görev yapacak. Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından zararların karşılanmasını isteyenler, komisyona başvurabilecek. Komisyona başvuru yapanlar için herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecek. Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevî zararlar hazine tarafından karşılanacak.
KAYITLAR SİLİNECEK
Kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanına ait her türlü arşivlik ve arşiv belgesini otuz gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilecek. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1960’da çıkarılan ve yargılamalara esas olan bütün düzenlemeler hukuki açıdan yoksun hale gelecek. Adalet Bakanlığı da, Yüksek Adalet Divanının hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarını silecek.