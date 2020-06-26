Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yassıada için kritik karar Zarar görenler için komisyon kurulacak
POLİTİKA

Yassıada için kritik karar: Zarar görenler için komisyon kurulacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin yasalaşmasıyla gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına çevrildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Erdoğan’ın onaylaması durumunda darbede zarar görenler veya mirasçıların zararlarının karşılanması için Cumhurbaşkanı Erdoğantarafından komisyon oluşturulacak.

ERDOĞAN BELİRLEYECEK

Zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere kurulacak komisyonun çalışma usul ve esasları için bir yönetmelik yayınlanacak. Komisyonda kimlerin görev yapacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan ilk kareler
FOTOĞRAF 36
Title
Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.
Title
Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi.
Title
Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak.
Title
Darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapacak olan adada, söz konusu dönemde yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu da 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.
Title
Adada, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yanı sıra cami, 125 odalı otel, kütüphane, sergi salonu, seyir terasları ve Demokrasi Parkı gibi birçok donatı alanı bulunuyor.
Title
Adada bulunan 24 metre uzunluğundaki Demokrasi Feneri, karanlıktan aydınlığa geçişi ve demokrasinin geleceği tuttuğu ışığı simgeliyor.
Title
Bu arada, hummalı çalışma neticesinde yeni şeklini alan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosuna yandan bakıldığında Adnan Menderes'in silüeti görülüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan ilk kareler
Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açılacak.


ÜÇ AYLIK GÖREV

Komisyon üç ay görev yapacak. Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından zararların karşılanmasını isteyenler, komisyona başvurabilecek. Komisyona başvuru yapanlar için herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecek. Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevî zararlar hazine tarafından karşılanacak.

KAYITLAR SİLİNECEK

  • Kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanına ait her türlü arşivlik ve arşiv belgesini otuz gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilecek. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1960’da çıkarılan ve yargılamalara esas olan bütün düzenlemeler hukuki açıdan yoksun hale gelecek. Adalet Bakanlığı da, Yüksek Adalet Divanının hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarını silecek.

Dünden bugüne 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' belgeseli
OYNAT 12:46
Dünden bugüne 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' belgeseli
Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesi, 60. yılında demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak hizmete sunulması için törenle açılacak olan Yassıada'da yaşananlar bir belgesel halinde basınla paylaşıldı.
Abone Ol Google News
Mesaj yine Giritten

Mesaj yine Girit'ten

​Yunanistan rüyalardan uyanmayı bir türlü beceremiyor.
Rum kampında çocuk tacizi

Rum kampında çocuk tacizi

​Duş ve yemek sırasında bekleyen çocuklar hakkında iğrenç iddia.
İşkence rejimi

İşkence rejimi

​On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi.
Cesetler<br>çöp torbasında

Cesetler
çöp torbasında

İşte Brezilya Hastanelerindeki korkunç görüntüler...
Vakalar<br>böyle artıyor

Vakalar
böyle artıyor

En büyük sebepler uyarıların dikkate alınmaması ve dikkatsizlik.
Abdülhamid Han'a <br>alçak saldırı

Abdülhamid Han'a
alçak saldırı

​CHP'nin yandaş kanalındaki yayın sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Uçakları<br>balon çıktı

Uçakları
balon çıktı

Önce şovunu yaptı sonra hemen geri çekti.
4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Kritik üsteki<br>FETÖ'cü itirafçı oldu

Kritik üsteki
FETÖ'cü itirafçı oldu

​Spor salonuna geliyor musun?
MİT 170<br>rehine kurtardı

MİT 170
rehine kurtardı

Rehine operasyonlarında da önemli başarı sağladı.
Gençlerle buluşacak

Gençlerle buluşacak

Sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Çin korkusu büyüyor

Çin korkusu büyüyor

ABD ve AB ortak masa kuruyor.
Vaka sayıları <br>neyi gösteriyor?

Vaka sayıları
neyi gösteriyor?

​Bakan Koca, son sayıları açıkladı.
Artık gizlemiyorlar

Artık gizlemiyorlar

Koronavirüsle mücadelede iş birliği yapacaklar.
Üç yüz hane <br>karantinaya alındı

Üç yüz hane
karantinaya alındı

"​Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar."
Beşiktaş'ta <br>koronavirüs şoku

Beşiktaş'ta
koronavirüs şoku

Maç öncesinde iki futbolcunun testi pozitif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.