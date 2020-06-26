Yassıada için kritik karar: Zarar görenler için komisyon kurulacak

Erdoğan’ın onaylaması durumunda darbede zarar görenler veya mirasçıların zararlarının karşılanması için Cumhurbaşkanı Erdoğantarafından komisyon oluşturulacak.

ERDOĞAN BELİRLEYECEK

Zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere kurulacak komisyonun çalışma usul ve esasları için bir yönetmelik yayınlanacak. Komisyonda kimlerin görev yapacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.

FOTOĞRAF 36 Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı. Adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi. Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak. Darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapacak olan adada, söz konusu dönemde yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu da 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü. Adada, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yanı sıra cami, 125 odalı otel, kütüphane, sergi salonu, seyir terasları ve Demokrasi Parkı gibi birçok donatı alanı bulunuyor. Adada bulunan 24 metre uzunluğundaki Demokrasi Feneri, karanlıktan aydınlığa geçişi ve demokrasinin geleceği tuttuğu ışığı simgeliyor. Bu arada, hummalı çalışma neticesinde yeni şeklini alan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosuna yandan bakıldığında Adnan Menderes'in silüeti görülüyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan ilk kareler Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hizmete açılacak.



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ÜÇ AYLIK GÖREV

Komisyon üç ay görev yapacak. Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından zararların karşılanmasını isteyenler, komisyona başvurabilecek. Komisyona başvuru yapanlar için herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecek. Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevî zararlar hazine tarafından karşılanacak.

KAYITLAR SİLİNECEK

Kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanına ait her türlü arşivlik ve arşiv belgesini otuz gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilecek. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1960’da çıkarılan ve yargılamalara esas olan bütün düzenlemeler hukuki açıdan yoksun hale gelecek. Adalet Bakanlığı da, Yüksek Adalet Divanının hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarını silecek.