​Yavaş'ın adamı uyuşturucu taciri çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik polisi, İstanbul’dan Ankara’ya kadar takip ettiği aracı, Kızılcahamam’da durdurdu. Valiz içerisine gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği ‘Eros’ tarafından saniyeler içerisinde bulundu. Ekiplerin incelediği valizde toplam 189.21 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan R.K. ve Y.A.’nın üzerinden de uyuşturucu madde geliri olduğu anlaşılan 2 bin 550 lira ele geçirildi.
BELEDİYEDE ŞEF ÇIKTI
- Aracın ön camında Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO ibareli görev kartının olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, şüpheli R.K.’nın, belediye bünyesinde bulunan BELKO firmasında kömür dağıtım şefi olarak görev yaptığı belirlendi. Aracın R.K.’nın bir yakınına ait olduğu, yakalanmamak için de söz konusu kartı kullandığı tespit edildi. Şüphelinin söz konusu kart sayesinde sokağa çıkma yasağında da rahatça gezdiği kaydedildi.
Şüpheli R.K’nın 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mansur Yavaş’ın ekibinde yer aldığı ve seçim koordinasyon merkezinde çalıştığı öğrenildi. Yavaş’ın seçimleri kazanmasının ardından da R.K.’nın belediye işe alındığı ve 1.5 yıldır da çalıştığı belirtildi.
UYUŞTURUCUDAN KAYDI VAR
- Şüpheli R.K.’nın, “Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarının da aralarında bulunduğu 19 suç kaydının olduğunu ortaya çıktı. Yine aynı araçta yakalanan Y.A.’nın da uyuşturucu madde ticareti yapma ve farklı suçlardan 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerle bağlantısı tespit edilen E.Y. ve Y.İ. de operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.