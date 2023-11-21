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Yedi ilde Narkogüç-36 Operasyonu: 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de eş zamanlı Narkogüç-36 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 13 şüpheli yakalanırken, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:23 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:15 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Yedi ilde eş zamanlı Narkogüç-36 Operasyonu

Yedi ilde eş zamanlı Narkogüç-36 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde Narkogüç- 36 Operasyonu düzenlendiğini açıkladı.


Buna göre; İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonu yürüten polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:


📌468 kilogram 450 gram sıvı metamfetamin,

📌 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

🚔 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.


❌ İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda;

📌17 kg skunk,

🚔1 Zehir Taciri yakalandı.



❌Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:


📌1 ton 150 kg esrar

🚔 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.


❌Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:


📌330 kg skunk

🚔 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.


❌Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:


📌64 kg skunk

🚔 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.


❌Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:


📌65,5 kg skunk

📌4,5 kg sunk ele geçirildi.

🚔 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.


❌Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;


📌178 kg metamfetamin,

📌8 kilo eroin,

📌24 kg morfin,

📌11 kg esrar,

📌11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.



❌ Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;


📌10 kg skunk ele geçirildi.

🚔1 Zehir Taciri yakalandı.


❌ Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;


📌6 kg skunk ele geçirildi.








#Narkogüç-36 Operasyonu
#İstanbul
#Van
#Diyarbakır
#Adana
#Hakkari
#Bitlis
#Ali Yerlikaya
#Uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
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