Yedi ilde Narkogüç-36 Operasyonu: 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yedi ilde eş zamanlı Narkogüç-36 Operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde Narkogüç- 36 Operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonu yürüten polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.
❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
📌468 kilogram 450 gram sıvı metamfetamin,
📌 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.
🚔 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
❌ İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda;
📌17 kg skunk,
🚔1 Zehir Taciri yakalandı.
❌Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
📌1 ton 150 kg esrar
🚔 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
❌Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
📌330 kg skunk
🚔 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
❌Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
📌64 kg skunk
🚔 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
❌Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında:
📌65,5 kg skunk
📌4,5 kg sunk ele geçirildi.
🚔 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.
❌Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
📌178 kg metamfetamin,
📌8 kilo eroin,
📌24 kg morfin,
📌11 kg esrar,
📌11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
❌ Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
📌10 kg skunk ele geçirildi.
🚔1 Zehir Taciri yakalandı.
❌ Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda;
📌6 kg skunk ele geçirildi.