Gündem YediHilal Derneği dijital okuma grupları kurdu Bereket Dijitalde Yayılsın
İSTANBUL

YediHilal Derneği dijital okuma grupları kurdu: Bereket Dijitalde Yayılsın

YediHilal Derneği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla insanların evde kaldıkları süreçte dijital okuma grupları ve hadis halkaları kampanyası başlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Dünya genelinde evde kalmanın önemine vurgu yapılan bu dönemde insanların sıkılmamaları için çeşitli hizmetler sunulup kampanyalar yapılıyor.

Bereket Dijitalde Yayılsın

  • Bu kapsamda "Bereket Dijitalde Yayılsın" sloganıyla, WhatsApp, Discord, Skype ve Zoom gibi uygulamalar üzerinden kurulan gruplara 8 bin kişi dahil oldu.

İstiyoruz ki bereket dijitalde yayılsın

YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde bizler de uyarıları dikkate alarak evlerimizdeyiz. İstiyoruz ki evlerimizdeyken de bereketi yaymanın gayreti içinde olalım. Başlatmış olduğumuz hadis halkaları ve okuma grupları gibi çalışmalarla bereketin de dijitalde yayılması için gayret içerisindeyiz. Sizleri de aktif bir şekilde etkileşime davet ediyoruz. İstiyoruz ki bereket dijitalde yayılsın" mesajını verdi.

  • #BereketDijitaldeYayılsın etiketiyle başlatılan kampanyaya dahil olmak isteyenler, YediHilal Derneği'nin sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilir.

İHH'den 10 milyon TL'lik dev yardım paketi: Koronavirüse karşı harekete geçti
GÜNDEM
İHH'den 10 milyon TL'lik dev yardım paketi: Koronavirüse karşı harekete geçti
Abone Ol Google News
Koronavirüsün 24 saati

Koronavirüsün 24 saati

​Dünyada an be an yaşananlar...
Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
23 kayıp daha

23 kayıp daha

Tedavisi tamamlanan 35 kişi taburcu edildi.
Rakamlar korkutucu

Rakamlar korkutucu

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti.
Alkışlar milli yıldıza

Alkışlar milli yıldıza

​Maske ve eldivenini takıp yardım dağıttı.
İtalya eriyor

İtalya eriyor

Ölü sayısında kritik 10 bin eşiği aşıldı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Kiliseden yayıldı

Kiliseden yayıldı

​Fransa'da şoke eden koronavirüs iddiası.
İki günde<br>ikiye katladı

İki günde
ikiye katladı

İlk bin ölümün bir ayda yaşandığı ABD'de korkutan rakamlar
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Festivalden <br>tüm ülkeye yayıldı!

Festivalden
tüm ülkeye yayıldı!

Cep telefonu sinyalleri dehşeti gözler önüne serdi.
Herkesi kurtaramayacağız

Herkesi kurtaramayacağız

​İngiltere'den ürküten koronavirüs açıklaması.
Şimdi <br>dayanışma vakti

Şimdi
dayanışma vakti

Emine Erdoğan çağrı yaptı, Cumhurbaşkanı da destek verdi.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

​Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme': Haftada 30 dakika ve 3 hak
Gece hayatını <br>evlere taşıdılar

Gece hayatını
evlere taşıdılar

Skandal görüntüler dün gece ortaya çıktı
Tek tek denetlendi

Tek tek denetlendi

İstanbul'a giriş çıkışlarda ekipler iş başında.
Biz de önce <br>ciddiye almadık!

Biz de önce
ciddiye almadık!

​İtalya'da yaşayan Türk vatandaşı Yeni Şafak'a anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1815
Dünya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1815

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 23, yeni vaka sayısı ise bin 815 olarak belirtildi. Öte yandan tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.
Cezayirlilerden Türkiye’ye teşekkür: Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak
Dünya

Cezayirlilerden Türkiye’ye teşekkür: Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak

Dünyayı etkisi alan koronavirüse karşı ülkeler tedbir almaya devam ediyor. Cezayir'in tedbir amaçlı hava sahasını kapatması üzerine bir süre İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirliler, Karabük'te bir yurda yerleştirildi. Yaşadıkları zorluklar üzerine kendilerine uzatılan yardım eline minnettar kalan Cezayirliler, Türkiye'ye teşekkür mektubu yazdı. Mektupta, "İstanbul Havalimanı’nda yerde yattık, aileler perişan oldu, yemek bulmakta zorlanıyorduk ve bizimle birlikte çocuklar, yaşlı ve hastalar vardı. Şimdi Allah’a şükürler olsun yatacak yerimiz var ve yiyecek sıcak yemeğimiz var, her şey kapımıza kadar geliyor ve bu bizi çok mutlu etti. İl Göç Müdürüne ve takım arkadaşlarına, polislere ve bütün emeği geçen herkese, bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak" ifadeleri yer aldı.
İtalya'da koronavirüsten dolayı can kaybı 10 bini geçti
Dünya

İtalya'da koronavirüsten dolayı can kaybı 10 bini geçti

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, dün 12 bin 384 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 646 artışla 13 bin 30'a ulaştığını kaydetti. Öte yandan, Cenova kentinden 102 yaşındaki Italica Grondona, koronavirüsü yenmeyi başardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.