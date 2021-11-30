yemeksepeti'nden çalınan veriler ortalığa saçıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen “Yemeksepeti” için harekete geçti.

Mart ayında 21 milyon müşteriye ait verinin bilgisayar korsanları (Hacker) tarafından çalındığı açıklayan Yemeksepeti.com, benzer iddialarla gündemde. Portalın geçtiğimiz hafta yeniden hacklendiği iddia edildi.

Yabancı hackerlar, 60 milyondan fazla kullanıcının ad, soyad, telefon ve tarifli açık adres bilgilerinin yer aldığı verileri ele geçirdiğini ilan etti. Şirketten fidye isteyen hackerlar, olumsuz cevap alınca 20 bin kişinin verilerini ifşa etti.

KVKK HAREKETE GEÇTİ

KVKK, “müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle ‘Yemeksepeti’nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı” yönündeki haberler üzerine harekete geçti.

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Gündem toplantısında iddiaları ele alan Kurul, şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklamasının doğruluğunun da tespiti için re’sen inceleme başlatılmasına karar verdi. KVKK, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021’de de inceleme başlatmıştı.