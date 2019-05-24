Yeni askerlik sistemi TBMM'de kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sistemle ilgili detaylar paylaşmıştı.

Askerlik süresinin 12 aydan herkes için 6 aya ineceği bilgisini veren Akar, "Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek" demişti.

Erken terhis olabilir

Akar, yeni askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtını vererek, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin, "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" dedi.