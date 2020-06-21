Yeni dönem için en hazırlıklı ülkeyiz: Erdoğan açılış konuşmasında mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Türkiye’nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz. Bu dönemde maskeden solunum cihazına, ilacına kadar her konuda gelişmiş ülkeler sıkıntılar yaşamışlardır. Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda adeta çuvalladı. Ne hastane kapasitelerinin ne sağlık sigortası sistemlerinin rutinin biraz üstüne çıkan bir durumda kaldıramayacağı ortaya çıktı. Türkiye bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır." ifadelerini kullandı

BERABERLİĞİMİZE SALDIRDILAR

Kendi ülkesine, halkına kör sağır hissiz olanlara ne yapsak farketmez. Milletimiz, kendisine getirdiğimiz hizmetleri gördükleri için hep yanımızda yer aldı. Dünyada bizim gibi birçok cephede mücadele sürdüren bir ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli beraberliğimize saldırdılar. Vesayet güçlerinin oyunlarıyla ayağımızı kaydırmaya çalıştılar. İçeride ve dışarıda nice ittifaklar, kumpaslarla kendi tuzaklarını uygulamaya çalıştılar. Milletimizin mücadelesine çarpıp geri döndüler.

DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Salgın döneminin ardından dünyada siyasi ilişkiklerin yeniden şekilleneceği açıkça görünüyor. Türkiye, yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerden biri olarak görünüyor. Bunun için öncelikle önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgını ülkemizden ne kadar hızlı uzaklaştırırsak o kadar hızlı yol alırız. Hep birlikte salgını yenmek için kurallara uymalıyız.

Hastanenin adı Asaf Ataseven

Erdoğan, “Gönül arzu ederdi ki bugün hastane açılışımızı kendi mekanında yapsaydık. Fakat korona sebebiyle acil durum mekanı olduğu için oraya girmek sıkıntı olabilirdi. O yüzden açık mekanda yapıyoruz. Açılışını yaptığımız hastaneninin özellikle şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf hocamızı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

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