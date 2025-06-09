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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?

08:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
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Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yeni haftada Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağışlı kalan yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yeni haftada Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağışlı geçecek. Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Hafta boyunca kalan yerlerde yağışsız ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki beş günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 34, İstanbul'da 29, İzmir'de 37, Antalya'da 35, Adana'da 37, Samsun'da 27, Trabzon'da 23, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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