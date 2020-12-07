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ANKARA

Yeni seçmene algı eğitimi

AK Parti, 2023 seçimlerine hazırlık kapsamında yeni genç seçmenler ve kadınların sosyal medya alışkanlıklarını analiz ederek teşkilata sosyal medya okuryazarlığı eğitimi verecek. Eğitimde, teşkilatın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yalan haberler karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak. Seçmenin algı operasyonlarına karşı daha bilinçli olması sağlanacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle kongre sürecine ara veren AK Parti, bugüne kadar teşkilatta yüzde 65’lik bir değişim gerçekleştirdi. Bir yandan teşkilatı yenileyen AK Parti, diğer yandan da 2023 seçimlerine odaklandı. Bu kapsamda AK Parti, yeni seçmen için önemli bir çalışma yaptı. Gençlerin ve kadınların en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığı araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre, kadınların en çok WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter, gençlerin ise Tiktok, Twitter ve Instagram kullandığı belirlendi.

İLK ÖNCE KADIN VE GENÇLER

Bu araştırmanın ardından da teşkilata sosyal medya okuryazarlığı eğitimi verilecek. İlk etapta kadın ve gençlere verilecek eğitimde, teşkilatın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yalan haberler karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak. Ayrıca, seçmenlerin sosyal medyadan AK Parti’ye yönelik yapılan algı operasyonlarına karşı daha bilinçli olması sağlanacak. Yine eğitimde, yalan haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması karşısında neler yapılması gerektiği aktarılacak.

YOL HARİTAMIZ BELLİ OLACAK

Yalan haberlere karşı ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyen AK Parti kurmayları, “Bu işin tekniğini öğrenmişseniz, önünüzdeki haberin yalan mı gerçek mi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Eğitimimizin içerisinde sosyal medya okuryazarlığı var. Bir haberin nasıl yalan ve doğru haber olduğu anlaşılır? İlk olarak nereye bakmamız lazım? Bunları anlatacağız. Daha sonra, genç ve kadın seçmenler konusunda yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

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