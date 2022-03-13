Gündem Yeni yargı paketi Meclise geliyor
POLİTİKA

Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta yoğun bir mesai bekliyor. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele için önemli bir adım atılacak. Yargı paketinin 14 Mart Tıp Bayramı'nda Meclis'e sunulması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Yeni yargı paketi Meclise geliyor
TBMM

Meclis'in gündeminin en önemli başlığı sağlık çalışanlarına ve kadına şiddetle mücadele. Yeni önlemler getiren yargı paketinin, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Meclis’e sunulması bekleniyor. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmaları kolaylaştırılacak. Kusurda kastı bulunmayan hekimler tıpkı hakimler gibi tazminat ödemeyecek.

Kadına şiddetin cezası artırılacak

Kadınlara yönelik şiddet cezaları da artırılacak. İyi hal indirimine giren cezaların kapsamı daraltılacak. Meclis Genel Kurulu'nda Diyanet teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Kanun teklifine göre, Diyanet Akademisi'nde vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam ve müezzinlik görevinde bulunacaklar, mesleğe başlamadan önce hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Uzmanlık programları, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerle nitelikli görevliler yetiştirilmesi sağlanacak.

Tüketici teklifi görüşülecek

Tüketici haklarına ilişkin kanun teklifi ise Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi. Teklif, genel kurul gündemine alınacak.

Düzenlemeye göre ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak.

Telefon, bilgisayar gibi ürünlerin ikinci elleri yenilenerek en az 1 yıllık garantiyle tekrar satışa sunulabilecek.

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