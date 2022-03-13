Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: Lavrov'dan tahliye için destek istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi.



Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili iddialara açıklık getiren Çavuşoğlu, 'Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik.' ifadelerini kullandı.