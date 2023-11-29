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Yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya dokuz yıl hapis cezası

Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederken, Mahkeme, sanık Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

20:22 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 20:22 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı

Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı

Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi, suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

HDP'li Mızrak'a dokuz yıl hapis cezası

Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanık Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından 15 Mart'ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı.



#Adnan Selçuk Mızraklı
#dava
#Diyarbakır
#Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak
2 gün önce
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