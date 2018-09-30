Yerine dön talimatı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK'daki "kripto" Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını tespit etmek için yürütülen "Ankesörlü telefon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan dönemin MGK Genel Sekreter Yardımcısının emir astsubayı Recep Uyan, darbe girişimi sırasında örgütteki mahrem 'abi'sinin kendisini arayıp, "Görev yerine git ve verilen emirlere uy" talimatı verdiğini söyledi.

O DA İTİRAFÇI OLDU

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Uyan, Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından yapılan sorgusunda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, itiraflarda bulundu. Uyan şunları söyledi: “Erkan'la 15 günde bir evinde görüşüyordum. Son görüşmem 20 Haziran 2016'da olmuştu. Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'da babam anjiyo olmuştu. Babamı hastaneden alıp Eryaman'daki evine götürdüm ve yanında kaldım. O gece darbeyi televizyondan öğrendim. Beni herhangi bir komutanım çağırmadı, ancak gece saat 04.00 sıralarında cep telefonuma kayıtlı olmayan bir numaradan arandım.

HİÇBİR YERE GİTMEDİM

Arayan Erkan abiydi. Bana 'Görev yerine git, verilen emirlere uy?' dedi. Telefonu kapattıktan sonra hiçbir yere gitmedim. Evde bekledim. Ertesi gün kendi evime geçtim. O dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı olan Tümgeneral Şenol Alparslan'ın emir astsubayıydım. Bana darbe günü herhangi bir emir veya talimat gelmedi. O gece komutanıma mesaj atarak 'İyi misiniz?' diye sordum. O da bana 'Ben emniyetteyim, sen olduğun yerde kal.' dedi. 15 Temmuz gecesi cemaat abisi Erkan ile yaptığım telefon görüşmesinden sonra kimseyle irtibatım olmadı.”

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PEŞİMİ BIRAKMADILAR

Gözaltına alınana kadar bir tümgeneralin emir astsubayı olarak görev yaptığını belirten Recep Uyan, dini duygularla örgüte girdiğini, gerçek yüzünü gördükten sonra örgütten ayrılmaya çalıştığını, ancak örgüt mensuplarının peşini bırakmadığını söyledi.

Eski polislere cezaevi yolu

Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen eski polis ve askeri okul öğrencisi zanlılardan 5’i tutuklandı, 1’i adli kontrol kararıyla salıverildi.

25 askere tutuklama

İstanbul ve Van merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) “kripto” yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 muvazzaf asker tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 50 şüphelinin adli işlemlerinin dün tamamlandı. Savcılık 21 asker ile 8 sivil sözde mahrem imamın tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Mahkeme 17 şüpheli asker ile 8 “mahrem imam”ın tutuklanmasına karar verdi. Van merkezli 15 ilde ise yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 muvazzaf askerden 8’i tutuklandı. 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.