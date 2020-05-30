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İSTANBUL

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın açılıyor

İstanbul'da yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenlerle hizmete açılacak.

Haber Merkezi DHA
Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi
Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi

Covid-19 salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yeşilköy Hastanesi'ndeki tören saat 14.00, Hadımköy Hastanesi'ndeki tören ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 75 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanenin 432’si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam bin 8 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım kullanılacak.

Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı
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8 Nisan tarihinde yapımına başlanılan ve 45 günde tamamlanacak olan hastane inşaatı son hızıyla devam ediyor.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımı süren bin yataklı hastane inşaatında son anlara gelindi.
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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı.
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724 aralıksız çalışmaların devam ettiği hastanenin Ramazan Bayramı sonrası hizmete açılması bekleniyor
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Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. Hastanedeki son durum havadan görüntülendi.


Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi

II. Abdülhamid döneminde yapılmıştı

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi.

  • Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Covid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
OYNAT 00:51
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de 45 günde inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
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