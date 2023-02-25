Yıkımın üç nedeni

Hatay Antakya’da büyük yıkım yaşandı.
Deprem bölgesine giden Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, büyük yıkıma ilişkin gözlemlerini paylaştı. AFAD koordinatörlüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Özkaymak, kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını anlattı.
BİNALARI FAY ÜSTÜNE İNŞA ETMİŞİZ
Malatya ile Antakya arasındaki 220 kilometrelik fay zonunun kırıldığını, arazide gözlemlediklerini dile getiren Özkaymak, yaptıkları inceleme sonucu bölgedeki yıkımın 3 nedenini şöyle özetledi: “Bölgede yerleşim yerlerindeki evlerin büyük kısmını fay zonlarının üzerine inşa etmişiz. Bununla beraber, zayıf zeminler dediğimiz ve deprem dalgalarının maksimum salınım yaptığı alüvyon arazilere bina yapmışız. Bu binaların da maalesef büyük kısmının depreme dayanıklı olmadığını gördük. Bu 3 sebep bir araya gelince büyük hasar olarak karşımızda duruyor. Bölgede fay zonu dışında ve sağlam zemin üzerine inşa edilen depreme dayanıklı binaların da yıkılmadığını gözlemledik.”