Gündem Yıldırım Hedefimiz raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak
İSTANBUL

Yıldırım: Hedefimiz raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak

AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluğun 170 kilometre olduğunu belirterek "Hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz." dedi. Ayrıca Yıldırım, Esenler'deki otogarın kaldırılacağını 3 yeni otogar kurulacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki raylı sistem ağına ilişkin açıklama yaptı.

Yıldırım'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz.

Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi. Orası kalkacak, uydu dediğimiz, yeni havaalanına yakın 2 tane, Tuzla'da da 1 tane olmak üzere 3 otogar yapılacak.

İstanbula 3 yeni otogar

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