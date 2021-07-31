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Yıldırım’da projeler sahada şekilleniyor

Yıldırım’ı mahalle mahalle gezen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip, sorunlara yerinde çözüm üretiyor. Yılmaz, “Mahallenin ihtiyacını sakininden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşehrilerimizle birlikte şekillendiriyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yıldırım’da projeler sahada şekilleniyor​
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşuyor, sorunlara çözüm üretip, projeleri yerinde inceliyor. Saha çalışmaları kapsamında son olarak Zümrütevler Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

ORTAK AKIL VURGUSU

‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım’ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her hafta 4-5 mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağına inanıyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşerilerimizle birlikte şekillendiriyoruz” dedi.

Mahalle ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Mahalle ziyaretleri bizim için çok önemli. Bugün Zümrütevler Mahallesi’nde de hemşehrilerimizle buluştuk, esnafımıza ‘hayırlı işler’ diledik, muhtarımızın taleplerini yerinde gördük. Yıldırım’ı makamdan değil sahadan yönetiyoruz. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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