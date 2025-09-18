Yeni Şafak
Yine gözümüz yükseklerde

Yine gözümüz yükseklerde

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 18/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
TEKNOFEST.
TEKNOFEST.

Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan TEKNOFEST İstanbul, ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı. Hürkuş, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterileriyle gözler gökyüzünden bir an olsun ayrılmadı. 13’ü yeni toplam 64 yarışmayla rekorlarını yenilediklerini belirten TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmalara 1 milyon 100 bin gencin başvurduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Albayrak Medya’nın iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST İstanbul başladı. Atatürk Havalimanı’ndaki festival, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun katılımla coşkulu anlara sahne oldu. Açılış töreni, paramotor ekibinin Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle uçuşuyla başladı. Ardından Hürkuş, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünde gösteri sundu. Bayraktar Akıncı, TB2, TB3, Aksungur ve Anka gibi yerli insansız hava araçlarının uçuşları büyük alkış aldı. Ziyaretçiler ayrıca bu yıl ilk kez kurulan Çelik Kubbe Deneyim Alanı’nda Türkiye’nin hava savunma sistemi hakkında bilgi aldı.

Selçuk Bayraktar.

BU RUH ASLA SÖNMEYECEK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açılış konuşmasında festivalin büyüklüğüne dikkat çekti. Bayraktar, "KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda kardeşlerimizle kucaklaştık. Oradan Donanmamızla Boğaz’ı selamlayıp, TEKNOFEST Mavi Vatan’da yüz binleri ağırladık. Şimdi de evimizde, Atatürk Havalimanı’ndayız. TEKNOFEST ruhunun ne kadar büyük olduğunun ispatı işte bu meydanlardır. Bu ruhun asla sönmeyeceğinin göstergesi, yarışmalarımıza başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir" dedi.

13 YENİ YARIŞMA EKLENDİ

Bayraktar, bu yıl festivale yeni yarışmalar eklendiğini belirterek şunları söyledi: "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13’ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla, dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz."

GELECEK ADINA UMUTLARIMIZ YÜKSELDİ

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bize düşen 'yapamazsın, başaramazsın' diyenlere aldırmayan, cesaretle yola koyulan gençliğin önündeki engelleri tek tek kaldırmaktır. İşte bu anlayışla 2018'den bu yana, TEKNOFEST'ler gerçekleştiriyoruz. Her TEKNOFEST'te umutlarımızı katbekat büyüten yeni rekorlar kırdık. Pek çok alanda hayallerini projelere dönüştüren gençlerimiz, gelecek adına umutlarımızı yükseltti" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de TEKNOFEST'in sadece 6 yılda bir gençlik hareketinden dünyaya yön veren küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü belirtti.

Nefesimiz kesildi

  • Festival, gençlerin ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, uçak gösterileri ve sergilenen teknolojiler karşısında heyecanlarını paylaştı. 12 yaşındaki Zeynep İnan, “Vatan ve millet için hizmet eden insanlarla karşılaşmak bana ilham verdi. İleride asker olmak istiyorum” dedi. 13 yaşındaki Sıla Akgen, “Uçaklar gökyüzünden geçtiğinde nefesim kesildi. Ülkemin bu eserleri yapabilmesi bana mutluluk verdi” sözleriyle gururunu dile getirdi. 10 yaşındaki Esma Nur Şahit ise “Uçakların gösterisini izlemek gurur verici bir deneyimdi. Burası bize ilham veriyor” diyerek yaşıtlarını festivale davet etti. Festival, 21 Eylül’e kadar 09.00-19.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.


