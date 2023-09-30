Yine sağanak vurdu

İstanbul, uzun zamandır hasret kaldığı yağmura kavuştu. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle özellikle Anadolu Yakası’nda zaman zaman olumsuzluklar yaşandı. Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir istinat duvarının üzerine çöktüğü servis minibüsünde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Üstün Caddesi’nde bulunan Kurtköy Spor Salonu’nun istinat duvarı, dün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü. Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil, duvarın altında kaldı. Olay sırasında otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı. Kurtarma çalışmalarında minibüste sıkışan 6 kişi bulunduğu yerden çıkartıldı. Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağını da su bastı. Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli’de etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yollarda kalırken bazıları da ilerlemekte zorlandı.

SAĞANAK KAPALIÇARŞI ESNAFINI VURDU

Sağanak Avrupa Yakası’nda da yer yer su baskınlarına neden oldu. Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Fatih’te bulunan tarihi Kapalıçarşı’daki rögarlarda su taşması meydana geldi. Taşkın nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Çarşıdaki rögarların taştığı anlar ise müşteriler ve esnaf tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Şişli’de bir kadının sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi suyla kaplandı. Caddede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ise akan suyun şiddetiyle dengesini kaybederek sel sularına kapıldı. Bir süre sürüklenen kadının 2 kişi tarafından kurtarılarak güvenli bir yere çıkartıldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlçede etkili olan yağmur sonrasında Kadırgalar Caddesi’nde yolda çökme meydana geldi.

Valilik bugün için uyardı

İstanbul Valiliği, kentte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.







