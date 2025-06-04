YKS’ye 2 milyon 560 bin başvuru

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara ve ailelerine yönelik mesaj yayımladı. Adaylara başarılar dileyen Özvar, "Bu yıl YKS'ye 2 milyon 560 bin 640 kişi başvurdu. Bunlardan 1 milyon 375 bin 383'ünü kız, 1 milyon 185 bin 257'si ise erkek adaylardan oluştu" bilgisini verdi. Özvar, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olduğunu aktardı. Adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487 olduğunu kaydeden Özvar, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu bildirdi. İş gücü piyasasının ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, çağın gerekliliklerini karşılayan yeni ve dinamik bölümler açtıklarını, belirten Özvar, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik yönetimi, yenilenebilir enerji teknolojileri, çevre ve kaynak yönetimi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ile yeşil ekonomi gibi stratejik alanlarda yeni programların üniversitelerde öğrencileri beklediğini bildirdi.