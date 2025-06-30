YÖK'ün ‘Bilim Kafe' etkinliği başladı

Kanser dediğimiz hastalık kontrolsüz olarak hücrelerin çoğalıp büyümesiyle meydana geliyor. Bu hastalığı yüzde 80 önleyebiliyoruz. Genetik olan kısmı yüzde 15-20 oranında. Asında biz istersek bu hastalığa yakalanmayabiliyoruz. Bu elimizdeki en önemli güç aslında. Nasıl olmayız? Bu hastalığa nasıl yakalanmayalım? Bu ilk önce önemsememiz gereken konu. Bu hastalığı nasıl olmayacağız? Dünyada saptanmış olan bazı kriterler var. Mesela diyor ki ideal kilonuzda olun. Mutlaka obez olmayın ya da fazla kilolu olmayın. Ne kadar kilolu olursanız kanser hastalığına yakalanmanız o kadar kolay"