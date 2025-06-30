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YÖK'ün ‘Bilim Kafe' etkinliği başladı

YÖK'ün ‘Bilim Kafe' etkinliği başladı

18:1430/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde 'Bilim kafe' etkinliği gerçekleştirdi.
Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde 'Bilim kafe' etkinliği gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi tarafından 150’den fazla üniversitenin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Bilim Kafe etkinliği, Biruni Üniversitesi’nin iş birliğiyle Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Bin yıl önce dünyayı yöneten biziz, dünyada bilim üreten biziz. Gayretlerle bir yerlere geleceğiz" dedi.

Toplumu bilim insanlarıyla bir araya getirerek bilimle toplum arasında köprü kurmayı amaçlayan program kapsamında, bilimsel konular vatandaşlarla açık havada samimi bir ortamda konuşuldu. Etkinliğe, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Öztürk Topçu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Önal katıldı.

Prof. Dr. Türkan Öztürk Topçu, “Kanseri Konuşalım mı?” başlıklı söyleşide kanserin önlenebilir yönlerini ele alırken, Doç. Dr. Burak Önal ise “İlaçları Konuşalım mı?” başlıklı konuşmasında ilaçların doğru kullanımı üzerine bilgiler verdi.

“BİN YIL ÖNCE DÜNYADA BİLİM ÜRETEN BİZİZ”

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel,
“Bilim; insanın doğayı, evreni ve hayatı anlamak için oluşturduğu hipotezler ve teorilerle bilgi üretme sürecidir. Bin yıl önce dünyayı yöneten, bilim üreten bizdik. Gayretle yeniden bir yerlere geleceğiz. Bilim yaşamı kolaylaştırır, ekonomik katkı sağlar, toplumu aydınlatır. Ancak en önemlisi, toplumu birleştirir, barışı ve toplumsal huzuru sağlar. Kendi duygularımıza ne kadar yatırım yaparsak o kadar iyiye gideriz. İnsanlık için ne kadar iyilik yaparsak, o kadar iyiye gideriz”
dedi

“BU HASTALIĞI YÜZDE 80 ÖNLEYEBİLİYORUZ”

Biruni Üniversite İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Öztürk Topcu, "
Kanser dediğimiz hastalık kontrolsüz olarak hücrelerin çoğalıp büyümesiyle meydana geliyor. Bu hastalığı yüzde 80 önleyebiliyoruz. Genetik olan kısmı yüzde 15-20 oranında. Asında biz istersek bu hastalığa yakalanmayabiliyoruz. Bu elimizdeki en önemli güç aslında. Nasıl olmayız? Bu hastalığa nasıl yakalanmayalım? Bu ilk önce önemsememiz gereken konu. Bu hastalığı nasıl olmayacağız? Dünyada saptanmış olan bazı kriterler var. Mesela diyor ki ideal kilonuzda olun. Mutlaka obez olmayın ya da fazla kilolu olmayın. Ne kadar kilolu olursanız kanser hastalığına yakalanmanız o kadar kolay"
ifadelerini kullandı.

“KANSER TEDAVİSİNDE ÇOK GÜZEL GELİŞMELER MEVCUT”

Kanser tedavisinde yeni gelişmelerin olduğuna değinen Prof.Dr. Topcu, "Biz de kanser tedavisinde çok güzel yeni gelişmeler mevcut. Bu gelişmelerden en çok hedefe yönelik tedaviler var. Akıllı ilaçlarımız var daha çok. İmmünoterapiler dediğimiz kemoterapiden yan etkisi çok daha düşük olan tedavi başarısı daha yüksek olan yeni tedaviler var. Bu çok güzel yüz güldürücü gelişmeler" dedi.

“İLAÇ EVET ŞİFADIR AMA HEKİM REÇETESİ İLE KULLANILDIĞI ZAMAN”

İlaçların nasıl alınması gerektiğine değinen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Önal, "Biz bu ilaçları kafamıza göre kullanmamalıyız. ‘Biz bunları kullanalım nasıl olsa bir şey yapmaz’ dememek lazım. İlaç, şifadır. İlaç, evet iyidir. Ama dozunda kullanıldığı zaman ama yerinde kullanıldığı zaman ama hekim reçetesiyle kullanıldığı zaman iyidir. Dolayısıyla işin sonuna geldiğimiz zaman en sonunda diyoruz ki ‘Keşke ben bunu almasaydım’. Ben bunu nereden aldım" dedi.



#Biruni Üniversitesi
#Zeytinburnu Millet Bahçesi
#Bilim Kafe
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