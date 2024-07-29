Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.