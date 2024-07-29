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Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

07:55 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:25 - 29/07/2024 Pazartesi
AA
Afyonkarahisar'da feci kaza
Afyonkarahisar'da feci kaza

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü ile 03 AGM 671 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Necmettin K.'nın cansız bedeni de Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Afyonkarahisar
#Kamyon
#Sandıklı
#trafik kazası
#yolcu otobüsü
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