Yolcu otobüsünde 24 gram metamfetamin ele geçirildi

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerinde yaptıkları uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu.

Asayiş ve trafik yönünden incelenen yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendiği E.Y. (25) isimli şahsa üzerinde suç ve suç unsuru olup olmadığını sordu.

Şüpheli genç, koltuk ile cam arasına sıkıştırdığı poşetteki 24 gram metamfetamini kendi rızasıyla emniyet güçlerine teslim etmesinin ardından sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan genç, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF 18 Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetimde bulunan Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, Dikencik Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri 16 ZE 234 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü F.E., otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler 11 Eylül Bulvarı’nda kaçışını sürdürürken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheliler, Şirinevler Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheliler, Ankara Yolu Caddesi’ne çıkarak kent merkezi istikametine kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkiinde yol kenarında park halindeki 16 AVB 076 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan Aşçıoglu yere düşünce polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüphelilerden Aydın Kalay olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada yakalanırken, Gökhan Çiftçi ise yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı. Şüphelilerden 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen Yavuzcan Aşçıoglu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp tehdit etti. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada toplam 220 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheli F.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suç makinesi 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı Bursa'da, 9 ayrı suçtan aranan ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuzcan Aşçıoglu ile arkadaşları Gökhan Çiftçi, Aydın Kalay ve F.E. otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 20 kilometrelik takibin ardından park halindeki kamyonete çarpan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sürücü F.D. kayıplara karıştı. Gözaltına alınan Aşçıoglu kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.

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FOTOĞRAF 12 Kaza, D-650 Kara Yolu, Geyve ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.M. idaresindeki 03 FZ 147 plakalı DAF marka tır, aynı yönde arıza yapan ve park halinde olan Y.E.Ş. idaresindeki 54 LS 084 plakalı kamyona arkadan çarptı. arpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada tırın dorsesinde gıda amaçlı bulunan kalsiyum klorür malzemeleri yola savruldu. Kaza neticesinde tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun olay yerinde hayatını kaybederken Volkan C. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan C. hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza neticesinde ise Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın ve yola dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Sakarya'da feci kaza: TIR beton bariyerleri yıkarak ters yöne geçti ortalık savaş alanına döndü Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 Kara Yolu'nda arıza yapan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona çarpan TIR, beton bariyerleri yıkarak ters yöne geçti. Meydana gelen kazada TIR'da yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.



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