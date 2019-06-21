Yolun açık olsun

Doğu Akdeniz'de Fatih gemisiyle birlikte petrol-doğalgaz arayacak teknoloji harikası 'Yavuz', Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden törenle uğurlandı. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip Yavuz, Kıbrıs doğusundaki Gazimagosa-Maraş açıklarında 'Karpaz-1' olarak adlandırılan noktada faaliyet gösterecek. İzmit Körfezi'nde uzun bir süredir bakım ve hazırlıkları yapılan Yavuz'un uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Burada konuşan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin bölgede çalışmalarına devam ettiğini hatırlatarak, "Bugün ileri teknolojiyle millileştirdiğimiz ikinci ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz'u da Fatih'in ardından Doğu Akdeniz'e uğurluyoruz" dedi.

Fatih Dönmez

ABD VE AVRUPA'YA UYARI

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sorgulayanlar hem tarih hem de hukuktan bihaberler. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçeği değiştiremez" diyen Dönmez şunları söyledi: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın tamamına ilişkin hukuksuz kararlarına meşruiyet kazandırmak ve taraftar toplamak için bölge dışı aktörlerin ya da AB’nin arkasına sığınması kendi acziyetini ve düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Doğu Akdeniz’de en büyük kıyı şeridine sahip Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her denklem başarısızlığa mahkumdur, geleceği muallaktır, sonu hüsrandır. Buradan özellikle, GKRY ile ortaklık kuran bazı bölge dışı aktörleri de bir kez daha uyarıyoruz. Sonu olmayan ve hiçbir sonuca ulaşamayacak olan illüzyonların peşine düşmeyin. Hukuksuz planların parçası olmayın."

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KIZIL ELMAMIZ BUDUR

"Türk milletinin kararlılıkla yoluna devam etmesine kimse engel olamaz. Haklarımızın gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kendi gemilerimizle, kendi insan gücümüzle, kendi teknik becerilerimizle, denizlerimizde etkin bir şekilde hidrokarbon arayan ve bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülke olacağız. Hedefimiz, gayemiz ve kızıl elmamız bu. Fatih, Yavuz, Barbaros ve Oruç Reis kutlu bir yürüyüşün daha ilk adımları. Ve bu yürüyüş inanıyorum ki sonunda müjdelerle noktalanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak Yavuz, buradaki çalışmalarını 3 ayda tamamlayacak."

Temmuzda başlıyor

Temmuz ayı itibariyle Kıbrıs’a ulaşacak ‘Yavuz’un buradaki ilk sondajı 3 ayda tamamlaması bekleniyor. ‘Yavuz’, Türkiye’nin ‘Fatih’ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var ve 2’sine Türkiye sahip durumda. Geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti bulunuyor. Boyu 229.6, genişliği 36 metre. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Yani Galata Kulesi’nden yaklaşık 36 metre daha uzun. Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu, dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide ‘Dynamic Positioning’ sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikleri Fatih sondaj gemisi ile aynı. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz’un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.

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Bahtınız açık olsun

Recep Tayyip Erdoğan

Dilovası’ndaki Belde Limanı’nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı’nın açılışına yazılı bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yavuz gemisi, Türkiye’nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum” dedi. Mesajında Erdoğan, Türkiye’nin hem kendi çıkarı hem de Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını koruyacağını vurgulayıp, “Bu düşüncelerle, Yavuz gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun diyerek, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Fatih koruyacak





Törenle Doğu Akdeniz’e uğurlanan Yavuz sondaj gemisi, bu yolculuğunu Türk donanmasının gözde unsurlarından TCG F-242 Fatih fırkateyni refakatinde gerçekleştiriyor. KKTC Gazimagosa Limanı’ndaki korvet ve hücumbotlar ile Aksaz Üssü’ndeki savaş gemileri de göreve hazır olarak teyakkuzda tutuluyor.