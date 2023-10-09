YPG’ye yeni harekât

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere saat 22.00’de hava harekatları icra edildiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiği kaydedildi.