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YPG’ye yeni harekât

Suriye'nin kuzeyine yuvalanmış PKK/YPG’li teröristlere yönelik harekât hız kesmeden devam ediyor. Dün de teröristlere ait biri petrol tesisi, 6 hedef havadan vurularak imha edildi.

04:00 . 9/10/2023 понедельник
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere saat 22.00’de hava harekatları icra edildiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiği kaydedildi.



#Suriye
#PKK
#YGP
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