Yüksek teknoloji teşviki geliyor

Türkiye’yi yüksek teknolojide küresel cazibe merkezlerinden biri haline getirecek HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı duyuruldu. Program kapsamında 8 alanda 30’un üzerinde öncelikli yatırım konusu için yatırımcılara kapsamlı teşvik paketleri sunulacak. Bu adımla; Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımları için sunduğu fırsatların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bugüne kadarki teşviklerin çok ötesinde kaynaklarla, yüksek teknoloji yatırımlarına bütüncül bir teşvik paketi hazırlanacak.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yatırım teşvik sistemimizle son 22 yılda imalat sanayimizde ilave veya yeni yatırımlar için 73 bin 273 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 6,4 trilyon lira tutarında sabit yatırımın ve 2 milyon 800 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Proje bazlı devlet destekleriyle bugüne kadar harekete geçen projelerde toplam 43 milyar dolar yatırımla, 57 bin kişilik istihdamın, yıllık 30 milyar dolar ihracatın oluşmasını hedefliyoruz" dedi.