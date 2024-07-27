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Yüksek teknoloji teşviki geliyor

Mehmet Ali Parto
04:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:57 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fatih Kacır.
Fatih Kacır.

Türkiye’yi yüksek teknolojide küresel cazibe merkezlerinden biri haline getirecek HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı duyuruldu. Program kapsamında 8 alanda 30’un üzerinde öncelikli yatırım konusu için yatırımcılara kapsamlı teşvik paketleri sunulacak. Bu adımla; Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımları için sunduğu fırsatların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bugüne kadarki teşviklerin çok ötesinde kaynaklarla, yüksek teknoloji yatırımlarına bütüncül bir teşvik paketi hazırlanacak.

İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yatırım teşvik sistemimizle son 22 yılda imalat sanayimizde ilave veya yeni yatırımlar için 73 bin 273 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 6,4 trilyon lira tutarında sabit yatırımın ve 2 milyon 800 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Proje bazlı devlet destekleriyle bugüne kadar harekete geçen projelerde toplam 43 milyar dolar yatırımla, 57 bin kişilik istihdamın, yıllık 30 milyar dolar ihracatın oluşmasını hedefliyoruz" dedi.



#Fatih Kacır
#Teknoloji
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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