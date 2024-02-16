Yüksek zamma davul zurnalı kutlama: 'İmkanlarımızı zorlayalım dedik' En düşük işçi maaşı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antikkapı Restoran'da düzenlenen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehir belediye hizmetlerinden memnunsa bunun çalışanlar sayesinde olduğunu, bu nedenle onları mutlu etmek istediklerini belirtti.
- "Büyükşehir Belediyesini borç batağına batıran sizsiniz. Borç yönetimi sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Hazine'den başka kimseye borcumuz yok. Bankaları ve diğer borçları eklediğimizde en borçlu belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sigortasını, vergisini ödeyemeyen ve kapısına haciz dayanan bu zihniyetteki belediyeler ortada."
En düşük ücret 35 bin 40 lira
- Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı da sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.
İmzalar atıldı
Konuşmaların ardından sözleşme, Büyükakın, Ersoy ve Subaşı tarafından imzalandı.
Geriye dönük farkların ödemesi de yapılacak
Protokol ile 2023 ücretlerine taban iyileştirilmesi yapıldıktan sonra tüm yevmiye ve sosyal haklara zam yapıldı.
Protokolün imza tarihi olan 15 Şubattan geriye dönük farkların ödemesi de yapılacak.
Davul zurnalı kutlama
1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak olan zammı çalışanlar davul zurna eşliğinde halaylarla kutladı.
Sözleşme kapsamındaki tüm çalışanlara her ay aile yardımı adı altında bin 729,45 TL ödeme yapılacak.
Böylelikle yapılan sözleşme ile Büyükşehir'de en düşük net ücret 35 bin 40 TL oldu.
Yol yemek ücretlerinde artış
Büyükşehir, İSU ve Belde AŞ'de çalışan personeli ilgilendiren toplu sözleşmede işçilerin en düşük günlük ücreti 640 TL'den bin 130 liraya çıkarıldı.
Bu artışa ilave olarak 92 TL olan yemek ücreti 157 TL'ye yükseltildi. 50 TL olan yol ücreti de 80 TL oldu.