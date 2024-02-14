"Emekli maaşı e-Devlet sorgulama nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. e-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemi için önemli bir adım atıldı. Yapılan güncelleme ile birlikte, çalışanlar 3600 prim gününü doldurduklarında alacakları emekli maaşını kolaylıkla sorgulayabilecekler. Bu gelişme, emeklilik planları yapmak isteyen bireyler için büyük bir kolaylık sunuyor. Artık emekli olma sürecini daha iyi planlamak ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek mümkün hale geldi. İşte emekli maaş formülü hesaplama...

Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay işveren tarafından primler yatırılıyor. Bu primlerin toplamı 3600 günü aştığında çalışan herkes ne kadar emekli maaşı alabileceğini e-Devlet üzerinden görebiliyor. 1 ayı aşkın süredir emekli maaşı hesaplama sistemi kapalı tutulmuştu. Yeni zam oranları yüklendi ve sistem yeniden devreye alındı.

SORGULAMA YÖNTEMİ ÇOK BASİT





Olası emekli maaşını öğrenmek isteyenler sadece birkaç saniye içinde ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenebiliyor.





e-Devlet'e giriş yaparak arama kısmına "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazıldığında SGK'lılar için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayıp ardından gelen penceredeki bilgilendirme yazısındaki tiki işaretleyip "Devam Et" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bağ-Kurlular için ise arama kısmına "4B Emekli Aylığı Hesaplama" yazılması ve gerekli detayların işaretlenmesi gerekiyor. Bağ-Kurlular 5400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını görüntüleyebiliyor.

Yeni açılan pencerede çalışılan sektör ve bakmakla yükümlü olunan kişi varsa bu seçenekleri de işaretleyip son adım olan "Hesapla" butonunu tıklamak gerekiyor.





Son gelen pencerede olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, dönemlere göre aylık bağlanma oranları ve yine dönemlere prim gün sayılarınız ortaya çıkıyor.

AYLIK BAĞLANMA ORANI ÖNEMLİ





Aylık bağlanma oranı ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek maaş alınıyor. Aylık bağlanma oranı her yıl 2 puan artıyor. Yani en yüksekten prim yatıranın da ABO'su 2 puan en düşükten prim yatıranın da ABO'su 2 puan artıyor.





Primlerinizin yüksek olması emekli maaşınızı etkileyen en büyük faktörler arasında yer alıyor. İşvereniniz asgari ücretten prim gösteriyor ve ücretiniz de asgari ücretten yüksekse bu duruma itiraz edip gerçek maaşınız üzerinden primlerin yatırılmasını talep etmeniz gerekiyor. Aksi halde emeklilik zamanınız geldiğinde en düşük emekli maaşına sahip olursunuz.

ABO'YU YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?





Aylık bağlanma oranını yükseltmek için uzun yıllar çalışmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır çalışan birisinin aylık bağlanma oranı 20 olarak görünüyor. Bu kişi 30 yıl daha çalışsa aylık bağlanma oranı 80 puana ulaşacak. 40 yıllık çalışma sonrasında eğer primler de yüksekten ödenmişse emekli maaşı da günümüz şartlarında yüksek olmuş olacak.

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