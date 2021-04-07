Gündem Yunanların botlarını patlattığı 30 Afrikalı mülteciyi Türk sahil güvenliği kurtardı
BALİKESİR

Yunanların botlarını patlattığı 30 Afrikalı mülteciyi Türk sahil güvenliği kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 30 göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Yunanların botlarını patlattığı 30 Afrikalı mülteciyi Türk sahil güvenliği kurtardı
Göçmenlerin Güney Afrika uyruklu olduğu öğrenildi.

Balıkesir Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek mültecileri kurtardı.

Cunda Adası’na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Güney Afrika uyruklu göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarla bulunuldu.

Göçmenlerin, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botlarının patlatıldığı ve Türk kara sularına itildiği belirlendi.

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