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KONYA

Zamana meydan okuyorlar

Konya'daki ecdat yadigarı köprüler, zamana meydan okuyor. 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'ndeki Şeytan Köprüsü, kent merkezindeki Meram Köprüsü ile Beyşehir ilçesindeki Taşköprü ve Bada Köprüsü, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ışık tutuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taşköprü
Taşköprü

Konya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen köprüler, ecdat yadigarı nadide eserler arasında yer alıyor. Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'ndeki Şeytan (Gavur) Köprüsü, kent merkezindeki Meram Köprüsü ile Beyşehir ilçesindeki Taşköprü ve Bada Köprüsü, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ışık tutuyor. Şeytan Köprüsü'nün, kullanılan malzeme ve yapım tekniği itibarıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Mahalleye gelen suyun vadiden geçmesine imkan sağlamak amacıyla su kemeri olarak inşa edilen yapının, daha sonra iki yamacı birbirine bağlamasıyla köprü vazifesi gördüğü belirtiliyor.

  • Meram Köprüsü
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  • Şeytan (Gavur) Köprüsü

OSMANLI’NIN İLK SULAMA PROJESİ

Selçuklu döneminde 13'üncü yüzyılda Meram Çayı üzerinde yapılan, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Meram Köprüsü de halen kullanılıyor. Kesme taşlardan inşa edilen beş gözlü köprünün her iki yanında, iri taş bloklardan korkuluklar bulunuyor. Konya Ovası’nı sulamak amacıyla 1908-1914’te Osmanlı Devleti tarafından regülatör baraj sistemi olarak yaptırılan Taşköprü de önemli eserler arasında yer alıyor. Uzunluğu 40 metre, genişliği 6 metre olan yapının, 15 gözlü köprü üstü kemeri bulunuyor. 1997’de araç trafiğine kapatılan köprünün, Osmanlı’nın kurduğu ilk sulama projelerinden olduğu biliniyor.

RESTORASYONLARI YAPILMIŞ DURUMDA

  • Bada Köprüsü
  • Beyşehir'in Karahisar Mahallesi'nde bulunan, 80 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki Bada Köprüsü ise 14'üncü yüzyıl Osmanlı eserleri arasında yer alıyor. Kesme taştan inşa edilen köprü, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014'te onarılarak turizme kazandırıldı. Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, tarihi köprülerin Anadolu medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Genç, şunları kaydetti: "Bu nadide eserlerin gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz de bu köprülerimizin bakım ve restorasyon çalışmalarını yapmış durumda."

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