Zamanında bitmeyen projede 7 kat maliyet

Başlama tarihi 27 Ağustos 2018 olan projenin sözleşme bedeli 617 milyon TL iken projenin vaktinde bitirmemesi nedeniyle maliyet 4,3 milyar liraya çıktı. İBB Çevre Komisyonu Başkan Vekili Ersin Çetin “Terkos İkitelli İsale Hattı, 2018 yılında ihalesi yapılmış ve 2021 yılında bitirilmesi gerekiyordu. Ancak 3 yılda bitirilmedi bu nedenle maliyet 7 katına çıktı” diye konuştu.





İKİ TWEET ARASINDA 1 MİLYARLIK FARK

İmamoğlu geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda projenin 3,3 milyar yatırımla tamamlandığını ifade etmişti, ancak 28 Eylül’de bir paylaşım daha yaparak projenin 4,3 milyar yatırımla tamamlandığını duyurdu. 3 aylık süreçte oluşan 1 milyar liralık fark, tamamlandığı açıklanan iş için ‘1 milyar nereye harcandı ve proje bitmediyse İmamoğlu yalan mı söylüyor?’ sorularını akıllara getirdi.

Projenin bitmemesinin temel sebebinin bütçe ayrılmaması ve projeye öncelik verilmemesi olduğunu ifade eden Çetin, “İSKİ’nin bu projeleri geciktirmesi, İstanbul’un su kesintileriyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Proje aşamasında belirlenen 617 milyon TL’lik maliyetten kaçılması sonucu, proje maliyeti 7’ye katlandığı gibi bir de arkasından gelecek projelerin önü kesildi. AK Parti meclis grubu olarak İstanbul halkının lehine olacak yönetimin getirdiği projelerin hepsine destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz” dedi.











