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POLİTİKA

Zehirde de ortaklar

Avrupa’nın en büyük uyuşturucu tedariğini terör örgütleri DEAŞ ile PKK karşılıyor. Kıtanın yarısına hakim olan Afgan eroini DEAŞ eliyle Avrupa’ya ulaşırken, PKK ise bu trafiğin yüzde 50’sini kontrol ediyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Polis Akademisi Başkanlığınca “Türkiye ve Dünyada Uyuşturucu ile Mücadele” adlı bir rapor hazırlandı. Uyuşturucu ticaretinde terör örgütlerinin rolünün gözler önüne serildiği rapor, her ne kadar Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde olsa da PKK’nın Avrupa’da rahatça faaliyet gösterdiğini ve buradaki uyuşturucu pazarındaki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Avrupa’da kurduğu dernekler aracılığıyla eleman ve mali destek sağlayan PKK’nın İran, Afganistan ve Pakistan’dan elde edilen işlenmemiş morfinle Kuzey Irak’ta eroin imalatı yaptığı belirtildi. Ayrıca İran ve Irak sınırında uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplardan da pay alan PKK’nın güneydoğu kırsalında yasadışı kenevir ekimi ve esrar üretimi gerçekleştirdiği raporda yer aldı.

PAZARIN YARISI PKK’NIN ELİNDE

Raporda PKK’nın Avrupa’daki uyuşturucu trafiğine ilişkin çarpıcı rakamlara da yer verildi. Buna göre, 1990’lı yıllarda Türkiye üzerinden geçen uyuşturucu trafiğinin yüzde 30-40’ı, Avrupa’ya giren uyuşturucunun ise yüzde 93’ü PKK tarafından kontrol ediliyordu. Ancak 2018 yılı itibariyle kontrol payı yüzde 50’ye kadar geriledi. Raporda, Avrupa’daki pazar kaybını telafi etmeyen çalışan PKK’nın bu stratejisinin, İstanbul’da madde kullanımının artmasındaki en önemli etken olarak değerlendirildi. 1980 darbesi sonrası Avrupa’ya giden PKK’lıların uyuşturucu ticaretinde ciddi rol aldıklarına işaret edildi. Raporda, terör örgütü PKK’nın uyuşturucu ticaretinden yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ettiği vurgulandı.

AFGAN EROİNİ DEAŞ’LA AVRUPA’YA

Suriye’deki iç savaş nedeniyle oluşan otorite boşluğundan dolayı uyuşturucu kaçakçıları ve bölgedeki terör örgütleri PKK/PYD ve silahlı kanadı YPG ile DEAŞ’ın amfetamin türevlerinden biri olan Captagon hap imal ettiği belirtildi. Öte yandan, Afgan eroininin Avrupa pazarının neredeyse yarısına hakim olduğuna dikkat çekilen raporda, söz konusu uyuşturucunun da DEAŞ kontrolünde Avrupa’ya ulaştığının tahmin edildiği kaydedildi. Bu durumda DEAŞ’ın ana para kaynaklarından birinin de uyuşturucu geliri olduğu ifade edildi. Uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin aynı zamanda terör örgütleriyle mücadele olduğuna işaret edilen raporda, uluslararası işbirliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Kripto parayla uyuşturucu satışı

  • Raporda uyuşturucu kaçakçılığı, tedariki ve finansmanında Bitcoin gibi kripto paraların kullanımına ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. Uyuşturucu pazarının 500 milyar dolar hacminde olduğu ifade edilirken, en çok kullanılan yüz kripto paranın sahip olduğu hacmin ise 200 milyar dolar dolayında olduğu aktarıldı. Kripto paraların özellikle dark web (karanlık ağ-internet) olarak adlandırılan internet sitelerinde kullanıldığı belirtilirken, dark web üzerinden uyuşturucu satışı oranı global olarak henüz az görünse de bir araştırmada 2013-2016 yılları arasında bu alandaki satışta yüzde 50 artış yaşandığının tespit edildiği kaydedildi.

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