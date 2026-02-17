Zeytin ağacı katliamı sonrası istifa etmişti: CHP'li Kılbey'in cezası belli oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu belirtilen arazide çok sayıda zeytin ağcının kesilmesine ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından CHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Kılbey’e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.

Ahmet Kılbey

Milas’ta bazı yerel basın organlarında 'Milas’ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı. İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi.

Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından Kılbey’e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.







