Zeytin ağacı katliamı sonrası istifa etmişti: CHP'li Kılbey'in cezası belli oldu

21:0917/02/2026, Salı
DHA
Kesilen 27 zeytin ağacı için Kılbey’e para cezası kesildi.
Muğla’nın Milas ilçesinde çok sayıda zeytin ağacının kesilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonrası CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey görevinden istifa etti. Valilik incelemesinde kesimin Kılbey’e ait arazide gerçekleştiği tespit edilirken, olay kamuoyunda “zeytin katliamı” tartışması yarattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonrası 27 ağaç için para cezası uygulanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu belirtilen arazide çok sayıda zeytin ağcının kesilmesine ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından CHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Kılbey’e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.

Ahmet Kılbey

Milas’ta bazı yerel basın organlarında 'Milas’ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı. İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi.

Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından Kılbey’e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.



