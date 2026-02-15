Milas'ta skandal üstüne skandal: 100 yıllık zeytin ağaçlarını kestiği için değil Özgür Özel'e zarar vermemek için istifa etmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milas mitingi öncesinde ortaya çıkan zeytin ağacı kıyımı siyasi iki yüzlülüğü gözler önüne serdi.

100 yıllık zeytin ağaçlarının, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’e ait arazide kesildiğinin ortaya çıkmasının üzerine Valilik soruşturma başlattı.

Görevinden istifa etti

Çevre hassasiyeti üzerinden siyaset yapan CHP ağaç katliamına önce sessiz kalırken tepkiler artınca İlçe Başkanı Kılbey görevinden istifa etti.

“Milas’ta zeytin katliamı” başlığıyla gündeme taşınan olay üzerine Kılbey'in istifası, CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey

Özel'e zarar vermemek için istifa etmiş

CHP Muğla İl Başkanlığı’nın açıklamasında, istifanın zeytin ağaçlarının kesilmesi iddiasına bağlanmaması dikkat çekti. Metinde, ilçe başkanının “partiye zarar gelmemesi amacıyla” görevden ayrıldığı belirtilirken, kesim iddialarına ilişkin açık bir değerlendirme yapılmadı. Açıklamada, “Milas ilçe başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, genel başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna zarar gelmemesi amacıyla görevinden istifa etmiştir” denildi.

Bakan Yumaklı'dan CHP iki yüzlülüğüne sert tepki

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP’nin iki yüzlü tutumunu eleştirerek, “Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok. Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz” dedi.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi? Doğayı korumak lafla değil, samimiyetle ve tutarlılıkla olur. Gerçek çevrecilik günübirlik yaklaşımlarla değil; uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla mümkündür. Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.”

Soruşturma sürüyor

Kesilen ağaçların sayısı ve yaşıyla ilgili teknik tespitlerin sürdüğü, olayın hem idari hem de hukuki boyutunun değerlendirildiği öğrenildi.



