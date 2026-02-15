Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Milas'ta skandal üstüne skandal: 100 yıllık zeytin ağaçlarını kestiği için değil Özgür Özel'e zarar vermemek için istifa etmiş

Milas'ta skandal üstüne skandal: 100 yıllık zeytin ağaçlarını kestiği için değil Özgür Özel'e zarar vermemek için istifa etmiş

21:4015/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milas'taki ağaç katliamının ardından İlçe Başkanı Ahmet Kılbey görevinden istifa etti.
Milas'taki ağaç katliamının ardından İlçe Başkanı Ahmet Kılbey görevinden istifa etti.

Muğla’nın Milas ilçesinde 100 yıllık zeytin ağaçlarının kesildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürerken, CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey görevinden istifa etti. CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kılbey'in istifası ağaç kesimi iddialarına bağlanmazken; görev ayrılığının “partiye ve genel başkana zarar vermemek” amacıyla gerçekleştiği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milas mitingi öncesinde ortaya çıkan zeytin ağacı kıyımı siyasi iki yüzlülüğü gözler önüne serdi.

100 yıllık zeytin ağaçlarının, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’e ait arazide kesildiğinin ortaya çıkmasının üzerine Valilik soruşturma başlattı.

Görevinden istifa etti

Çevre hassasiyeti üzerinden siyaset yapan CHP ağaç katliamına önce sessiz kalırken tepkiler artınca İlçe Başkanı Kılbey görevinden istifa etti.

“Milas’ta zeytin katliamı” başlığıyla gündeme taşınan olay üzerine Kılbey'in istifası, CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey

Özel'e zarar vermemek için istifa etmiş

CHP Muğla İl Başkanlığı’nın açıklamasında, istifanın zeytin ağaçlarının kesilmesi iddiasına bağlanmaması dikkat çekti. Metinde, ilçe başkanının “partiye zarar gelmemesi amacıyla” görevden ayrıldığı belirtilirken, kesim iddialarına ilişkin açık bir değerlendirme yapılmadı. Açıklamada, “Milas ilçe başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, genel başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna zarar gelmemesi amacıyla görevinden istifa etmiştir” denildi.

Bakan Yumaklı'dan CHP iki yüzlülüğüne sert tepki

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP’nin iki yüzlü tutumunu eleştirerek, “Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok. Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz” dedi.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi? Doğayı korumak lafla değil, samimiyetle ve tutarlılıkla olur. Gerçek çevrecilik günübirlik yaklaşımlarla değil; uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla mümkündür. Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.”

Soruşturma sürüyor

Kesilen ağaçların sayısı ve yaşıyla ilgili teknik tespitlerin sürdüğü, olayın hem idari hem de hukuki boyutunun değerlendirildiği öğrenildi.


#CHP
#Özgür Özel
#Muğla
#Milas
#Zeytin Ağacı
#Ahmet Kılbey
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE