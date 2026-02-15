Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
CHP'de 'taciz' istifası: Görele'de iki isim parti üyeliğinden ayrıldı

CHP'de 'taciz' istifası: Görele'de iki isim parti üyeliğinden ayrıldı

20:0015/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Dede'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, CHP'den istifa etti.
Dede'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, CHP'den istifa etti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, sosyal medyada paylaştığı öne sürülen mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP’de kriz derinleşti. Belediye Meclisi’nde yapılacak başkan seçimi öncesi CHP’li iki meclis üyesi, kamu vicdanına vurgu yaparak partilerinden istifa etti. Yaşanan gelişme, ilçedeki siyasi dengeleri de doğrudan etkiledi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi’nde yapılacak başkan seçimi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) iki meclis üyesi istifa etti.

Seçim öncesi CHP'den istifa ettiler

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştı. Belediye Meclisi’nde 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP’li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Hüseyin Gürel

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Fırat İmat

'Kamu vicdanı' vurgusuyla istifa

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi’nde CHP’nin üye sayısı 5’e düşerken, AK Parti’nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.



#Hasbi Dede
#Giresun
#Görele
#İstifa
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE