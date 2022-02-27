​Zeytinburnu’nda bir iyilik merkezi: AKDEM ​

Zeytinburnu Aile Koruma ve Destek Merkezi (AKDEM) 15 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği seminerlerle Zeytinburnu halkına eğitim, psikoloji, iletişim, çocuk gelişimi, sağlık, beslenme gibi çeşitli alanlarda destek vermeye devam ediyor. ‘Dijital Çağda Aile Hayatını Koruyabilmek’ başlığı ile gerçekleşen söyleşi için Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ni dolduran AKDEM üyelerini Başkan Ömer Arısoy yalnız bırakmadı.

KURUCU BAŞKANA TEŞEKKÜR

Projelerinde aileyi önceleyen ve aile kurumunun önemine dair çalışmalar ortaya koyan Başkan Arısoy söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, “AKDEM Zeytinburnu’nda büyük bir iyilik merkezi olarak çalışıyor. Burayı kuran ve geliştiren önceki dönem Belediye Başkanımız Murat Aydın’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. AKDEM’de gönüllerini katarak emek veren kardeşlerimiz var. Her gelen hemşerimizin mutlu olarak ayrılmasını sağlıyorlar. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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