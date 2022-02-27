Gündem Zeytinburnunda bir iyilik merkezi AKDEM
İSTANBUL

Zeytinburnu’nda bir iyilik merkezi: AKDEM

Zeytinburnu Aile Koruma ve Destek Merkezi (AKDEM) 15 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği seminerlerle Zeytinburnu halkına eğitim, psikoloji, iletişim, çocuk gelişimi, sağlık, beslenme gibi çeşitli alanlarda destek vermeye devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zeytinburnu’nda bir iyilik merkezi: AKDEM ​
Zeytinburnu Aile Koruma ve Destek Merkezi (AKDEM) 15 yıldır düzenli olarak seminerler gerçekleştiriyor.

Zeytinburnu Aile Koruma ve Destek Merkezi (AKDEM) 15 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği seminerlerle Zeytinburnu halkına eğitim, psikoloji, iletişim, çocuk gelişimi, sağlık, beslenme gibi çeşitli alanlarda destek vermeye devam ediyor. ‘Dijital Çağda Aile Hayatını Koruyabilmek’ başlığı ile gerçekleşen söyleşi için Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ni dolduran AKDEM üyelerini Başkan Ömer Arısoy yalnız bırakmadı.

KURUCU BAŞKANA TEŞEKKÜR

Projelerinde aileyi önceleyen ve aile kurumunun önemine dair çalışmalar ortaya koyan Başkan Arısoy söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, “AKDEM Zeytinburnu’nda büyük bir iyilik merkezi olarak çalışıyor. Burayı kuran ve geliştiren önceki dönem Belediye Başkanımız Murat Aydın’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. AKDEM’de gönüllerini katarak emek veren kardeşlerimiz var. Her gelen hemşerimizin mutlu olarak ayrılmasını sağlıyorlar. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: En temiz ilçelerden biriyiz
GÜNDEM
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: En temiz ilçelerden biriyiz
5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

​Beşiktaş, kritik deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Aşılamada büyük başarı

Aşılamada büyük başarı

​Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Gol krallığında ikinci sıraya yükseldi.

​Moskova derbisinde klas bir gole imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.