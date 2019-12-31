Gündem Zeytinburnunda fabrika yangını
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda fabrika yangını

Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasında çıkan ve bitişikteki başka bir fabrikaya sıçrayan yangın, maddi hasara neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Merkezi DHA
Ekipler olay yerine sevk edildi.
Ekipler olay yerine sevk edildi.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan bir başka tekstil fabrikasına sıçradı.

  • Alevleri gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, her iki fabrikada da bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangının ardından fabrikalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının sıçradığı fabrikada çalışan işçilerden Sebahattin Karataş, gece mesaisinde çalıştıkları sırada bitişikteki fabrikadan bir patlama sesi duyduklarını, ardından yükselen alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdiklerini anlattı.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi: Bazı seferler iptal edildi
GÜNDEM
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi: Bazı seferler iptal edildi
CHP Hafter turunda

CHP Hafter turunda

Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' denilmesini istiyor.
İdamın 13. yıl dönümünde

İdamın 13. yıl dönümünde

​Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak.
Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Sızma girişiminde
ağır darbe aldı

Çatışmalarda Hafter'in 10 milisi öldürüldü.
Daha da<br>güzellerini yapacağız

Daha da
güzellerini yapacağız

​Devrim arabasının destekçisi Tercan, Yeni Şafak'a konuştu.
Somali'den<br>ağır suçlama

Somali'den
ağır suçlama

​Terör saldırısının BAE tarafından düzenlendiği düşünülüyor.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

İş dünyası bekliyor

İş dünyası bekliyor

Hedef kredi faizinde tek haneyi görmek.
7,7 milyon insan <br>açlıkla karşı karşıya

7,7 milyon insan
açlıkla karşı karşıya

​Elektrik ve su dönüşümlü olarak kullanılabiliyor.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Seçimini yaptı

Seçimini yaptı

​Erdoğan, üç kategorideki fotoğrafları oyladı.
Ulaşıma <br>fırtına engeli

Ulaşıma
fırtına engeli

​İDO ve BUDO sefer iptalleri açıkladı.
Ağaçlar devrildi <br>çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi
çatılar uçtu

​İstanbul'da fırtına sabahtan bu yana devam ediyor.
'Görevime <br>son verildi'

'Görevime
son verildi'

​Trabzonspor'un görevine son verdiği Ünal Karaman konuştu.
Çok önemli <br>adımlar atılabilir

Çok önemli
adımlar atılabilir

Moldova'daki FETÖ mücadelesiyle ilgili açıklama
Tezkere Meclis'te

Tezkere Meclis'te

Genel Kurul, Libya için olağanüstü toplanacak.
Cam fabrikasında patlama

Cam fabrikasında patlama

​Ümraniye'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.