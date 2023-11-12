Zeytinli Çayı üzerindeki köprü şiddetli yağış nedeniyle kısmen çöktü

Marmara Denizi’nin Balıkesir açıklarında dün saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Büyük İstanbul depremini işaret eden Pampal, "Bu depremler hem İstanbulluları hem Balıkesirlileri tedirgin ediyor. Büyük depremi üretecek olan fay enerjisini biriktirmeye devam ediyor. 250 yıllık süre dolmak üzere" dedi.