GündemZihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmenin serbest bırakılmasına itiraz
BURDUR

Burdur yerel haberleri: Zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmenin serbest bırakılmasına itiraz

Zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmenin serbest bırakılmasına itiraz

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı, zihinsel engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz etti.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Burdur'un Bucak ilçesinde İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan Barbaros Ortaokulu 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmenin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "İlimiz Bucak ilçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli öğretmen İ.B'nin tutuklanması talebiyle sevk edildiği Bucak Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına karar verilmiş olup, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakma kararına itiraz edilmiştir."

27 Aralık 2017'de gerçekleşen olayda 10 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğu T.K'ye, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabı ile uygulanan şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor
Spor

Fenerbahçe Van Persie'den kurtuluyor

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Robin van Persie, sarı lacivertlilerle yollarını sonunda ayırmaya hazırlanıyor. Fransız basınından L'Équipe yıldız oyuncunun yeni takımını açıkladı.
2. Dünya savaşında kullanılan ürün Ebay’da satışa sunuldu
Teknoloji

2. Dünya savaşında kullanılan ürün Ebay’da satışa sunuldu

Dünyanın önde gelen e-ticaret devlerinden biri olan Ebay üzerinden yine ilginç bir satış gerçekleştiriliyor. 2. Dünya savaşı sırasında savaş uçaklarına yerleştirilen ve adeta bir bombayı andıran kamera tasarımı ve fiyatı ile görenleri hayrete düşürüyor.
Bakan Soylu: Kırın ayağını, suçu bana atın
Gündem

Bakan Soylu: Kırın ayağını, suçu bana atın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin eş zamanlı ve aynı tempoda sürdürülmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın" dedi.
Devletten 10 bin TL maaş uygulaması başladı
Ekonomi

Devletten 10 bin TL maaş uygulaması başladı

İstihdam seferberliği ile 2017 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlandı. En dikkat çekici desteklerden biri de esnafa yönelik yapılan uygulamalar oldu. Üst limitin asgari ücret olarak belirlendiği düzenleme ile genç eleman başına sadece maaş kısmında devlet ortalama 10 bin TL destek verecek, genç işçi çalıştıran esnafa yıllık maaşının yarısı kadar verilecek devlet desteği 1 Ocak itibariyle başladı.
Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber
Hayat

Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber

TRT ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına üzecek haber geldi. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölümü 101. bölüm bu hafta yayınlamayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölün 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

KAPAT

YUKARI