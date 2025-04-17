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Zirai donun etkilerini araştıracak Komisyon'un kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Zirai donun etkilerini araştıracak Komisyon'un kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

00:5017/04/2025, Thursday
AA
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Zirai donun etkilerini araştıracak Komisyon 22 üyeden oluşacak.
Zirai donun etkilerini araştıracak Komisyon 22 üyeden oluşacak.

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle zirai don yaşanmış ve tarım olumsuz etkilenmiş ve olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması karar verilmişti. Komisyon'un kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.



#Resmi Gazete
#TBMM Kararı
#zirai don olayı
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