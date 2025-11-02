Fuhuş çetesi kurduğunu düşündüğü iki kişiyi öldürdü
Zonguldak'ta fuhuş çetesi kurdukları iddiasıyla Okan Ö. kahvehaneye baskın düzenleyerek iki kişiyi öldürdü. Hayatını kaybeden Kasım Özcan ile Aydın Özbakış'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Coburlar köyüne getirilerek defnedildi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde psikolojik problemleri olan malulen emekli polisin köyde fuhuş çetesi kurulduğu takıntısıyla baskın yaptığı kahvehanede öldürdüğü 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
İlçeye bağlı Coburlar köyünde ikamet eden Okan Ö. (32), 2 yıl önce psikolojik problemleri olduğu iddiasıyla malulen emekli edildi. Dün akşam saat 21.50’de av tüfeğiyle kahvehaneyi basan Okan Ö.’nün tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Kasım Özcan (59) ve Aydın Özbakış (37) hayatını kaybederken, Gökhan G. ile Hüseyin G. ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, katil zanlısı Okan Ö.’nün jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Alınan güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi’ne sevk edilen Okan Ö.’nün olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından
"Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip tecavüz edip sattılar. MİT’e de yazdım"
şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca annesi ile olan konuşmalarını gizlice kaydedip sosyal medya hesabından paylaştığı, söz konusu görüntülerde
"Anacım ben senin için girdim bu işlere. Ben seni kurtarmak için kendimi feda ettim. Ben burada ’Siyami beni zorla satıyor’ diye ağlamadın mı? Hipnoz ediyorlar"
dediği öğrenildi. Zanlının olayda kullandığı av tüfeğini de internetten 10 bin liraya satın aldığı öğrenildi.
Cenazeleri toprağa verildi
Adliyedeki sorgusu süren zanlının ifadesinde fuhuş çetesi olduğunu, olayı da bu sebeple işlediğini söylediği öğrenildi. Hayatlarını kaybeden Kasım Özcan ile Aydın Özbakış’ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Coburlar köyüne getirildi. Köy camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Özbakış ve Özcan’ın cenazeleri toprağa verildi.
