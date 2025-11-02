İlçeye bağlı Coburlar köyünde ikamet eden Okan Ö. (32), 2 yıl önce psikolojik problemleri olduğu iddiasıyla malulen emekli edildi. Dün akşam saat 21.50’de av tüfeğiyle kahvehaneyi basan Okan Ö.’nün tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Kasım Özcan (59) ve Aydın Özbakış (37) hayatını kaybederken, Gökhan G. ile Hüseyin G. ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, katil zanlısı Okan Ö.’nün jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Alınan güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi’ne sevk edilen Okan Ö.’nün olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından

"Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip tecavüz edip sattılar. MİT’e de yazdım"

şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca annesi ile olan konuşmalarını gizlice kaydedip sosyal medya hesabından paylaştığı, söz konusu görüntülerde

"Anacım ben senin için girdim bu işlere. Ben seni kurtarmak için kendimi feda ettim. Ben burada ’Siyami beni zorla satıyor’ diye ağlamadın mı? Hipnoz ediyorlar"